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Sentite Allegri: "La lite nello spogliatoio Juve? Io speravo si picchiassero, a volte serve di più..."

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato anche della presunta lite (segnalata da Dagospia, ndr) nello spogliatoio Juve, dopo la gara contro la Samp: "Io speravo che si f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 16:55
Sentite Allegri: "La lite nello spogliatoio Juve? Io speravo si picchiassero, a volte serve di più..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato anche della presunta lite (segnalata da Dagospia, ndr) nello spogliatoio Juve, dopo la gara contro la Samp: "Io speravo che si fossero picchiati - ha detto - ma non è successo. Nello spogliatoio può succedere di alzare i toni, ma a volte un po' di casino serve per tenere alta la tensione".

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