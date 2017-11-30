Sentite Allegri: "La lite nello spogliatoio Juve? Io speravo si picchiassero, a volte serve di più..."

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato anche della presunta lite (segnalata da Dagospia, ndr) nello spogliatoio Juve, dopo la gara contro la Samp: "Io speravo che si f...

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato anche della presunta lite (segnalata da Dagospia, ndr) nello spogliatoio Juve, dopo la gara contro la Samp: "Io speravo che si fossero picchiati - ha detto - ma non è successo. Nello spogliatoio può succedere di alzare i toni, ma a volte un po' di casino serve per tenere alta la tensione".