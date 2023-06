Sentite Ag. Falcone: “Terracciano non porta punti, para il parabile. Bisogna capire cosa vuole Italiano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Giulio Meozzi, agente – tra i tanti – di Wladimiro Falcone, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, partendo da Pietro Terracciano: “Terracciano? Sui portieri si apre un mondo. Adesso vogliono quelli che giocano con i piedi, ma per me la prima cosa è parare. Lui para il parabile, ma non porta i punti alla squadra. Bisogna vedere cosa vuole Italiano”. E sul suo assistito: “Falcone? Un portiere che ha fatto bene”.

Poi ha proseguito parlando di Amrabat: “Se le cifre sono quelle trapelate, il giocatore va ceduto visto che non un fuoriclasse. Poi i soldi, vanno reinvestiti su giocatori di prospettiva”. Spazio anche a Igor durante il suo intervento: “Credo che il rapporto con il brasiliano possa essere concluso. Lui è stato bravo ad imporsi come difensore, poi però è andato a peggiorare. Attenzione all’Europa, che sarà fondamentale per le scelte nel mercato”.

Infine, sull’attacco: “Cabral si impegna molto, ma la qualità è abbastanza limitata. Jovic ha tanta potenzialità, ma non mi convince come prima punta. I nomi ci sono tanti, ma tutto dipende dalle cessioni e dai soldi che avrai. Saponara? Ha tanta qualità, ma ha scarso rendimento. Bonaventura è stato il migliore, ma ha 35 anni”.