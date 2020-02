Intervenuto a TMW Radio, l’operatore di mercato Pasquale Sensibile ha parlato così di Riccardo Orsolini e Federico Chiesa:

“Orsolini? Ora è facile parlare bene di lui. Va dato merito alla Juve che lo ha cresciuto e ora al Bologna che lo sta valorizzando in pieno. È un tipo di calciatore diverso da Chiesa. Il viola si esprime in velocità, Riccardo invece è molto tecnico. In un 4-3-3 sarebbe complementari al massimo”.