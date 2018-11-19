Semioli:"Fiorentina ingiudicabile finora. Ho visto gare ottime ed altre anonime. Il malessere di Pjaca.."

L'ex esterno destro viola Franco Semioli ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "La squadra al momento ha un orizzonte indecifrabile, perché alterna grandi prestazioni a gare anonime. Non ha co...

L'ex esterno destro viola Franco Semioli ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "La squadra al momento ha un orizzonte indecifrabile, perché alterna grandi prestazioni a gare anonime. Non ha continuità, deve ancora trovare una sua identità. Il fatto che ci siano giocatori giovani, fornisce certamente una motivazione a questa situazione. Da Pjaca ci aspettavamo tutti qualcosa in più, è comunque un giocatore che ha doti tecniche di livello ed ancora non si è ritagliato spazio. Non so dire se dipenda all'inserimento nel gruppo o altro. Non credo che il suo sia un problema fisico, perché ci sarebbe da preoccuparsi a novemnre inoltrato. Può darsi che sia un problema psicologico, di solito quando non ci si esprime al meglio nelle prestazioni arrivano dei blocchi mentali".

Fonte:Lady Radio