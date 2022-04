Non devono esserci rimpianti per la Fiorentina, la strada va seguita con determinazione. Restano ancora 6 finali per arrivare in Europa. Italiano ci crede fortemente. Riccardo Sottil è in rampa di lancio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TUDOR: “SENTO OGNI GIORNO CHE I GIOCATORI DEL SASSUOLO VALGONO 100 MILIONI, NOI ABBIAMO PIÙ PUNTI”