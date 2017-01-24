SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER NAPOLI-FIORENTINA

22.43: finisce qui, Napoli in semifinale batte la Fiorentina 1-0. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
94′: espulso Olivera
93′: ammoniti Insigne e Chiesa. Nel recupero non si è giocato…
91′: scontro fortuito tra Babacar e Callejon che rimane a lungo a terra.
90′: 5 di recupero.
89′: espulso Hysaj per doppia ammonizione, fallo su Vecino.
88′: conclusione di Ilicic che non impensierisce Reina.
83′: fuori Badelj dentro Babacar.
81′: svetta Sanchez su angolo ma la conclusione esce di poco. Dentro Allan al posto di Hamsik.
78′: ci prova Ilicic dal limite la palla sorvola di poco la traversa.
77′: Insigne con un numero salta Sanchez poi brava la difesa a chiudere.
75′: attento Tatarusanu su Diawara che ha provato a beffarlo di testa dalla distanza.
74′: fuori Cristoforo e Bernardeschi dentro Borja Valero e Ilicic.
70′: GOAL NAPOLI! CALLEJON! Tomovic sbaglia il disimpegno, Insigne trova Hamsik che crossa e trova Callejon che di testa deve solo spingere… 1-0.
66′: ammonito Hysaj.
63′: ALTRA TRAVERSA DI INSIGNE! Punizione analoga è la traversa dice no. Entra Mertens al posto di Pavoletti.
61′: ammonito Tomovic, anche lui diffidato.
60′: entra Maggio al posto di Strinic.
57′: TATA DICE NO! Pavoletti lo prova a superare ma chiude bene lo specchio poi Insigne spara addosso a Olivera.
55′: OCCASIONE VIOLA! Olivera con un tacco meraviglioso smarca Bernardeschi che serve Chiesa, converge al centro e poi dopo rimpallo a tu per tu con Reina non trova il fondo del sacco…
53′: bellissimo fraseggio partenopeo con Hamsik che invita Insigne al cross che viene prontamente respinto.
50′: Chiesa caracolla a destra e mette arretrato per Cristoforo che conclude in modo disastroso. Era una buona chance…
48′: buon cross di Strinic ma Tatarusanu è attento.
21.52: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Napoli e Fiorentina.
——–SECONDO TEMPO——–
21.35: fine primo tempo, 0-0.
45′: ammonito Astori.
44′: Bernardeschi vanifica un buon contropiede sbagliando l’ultimo passaggio.
41′: tiro di Insigne da buona posizione dentro l’area. Palla alta.
37′: ammonito Olivera.
34′: Tatarusanu respinge bene una punizione di Callejon.
28′: TRAVERSA INSIGNE! Punizione battuta in modo magistrale e Tatarusanu è bravissimo a metter la palla sulla traversa.
27′: ammonito Sanchez. Diffidato salterà l’eventuale semifinale.
24′: Zielinski ha la possibilità di calciare dal limite ma con il sinistro calcia alto.
22′: sul capovolgimento con Astori a terra Pavoletti può approfittare ma spreca da buona posizione.
21′: REINA MIRACOLOSO! Astori impatta bene da angolo e Reina si supera.
20′: gran cross di Olivera per Kalinic che non controlla benissimo. Peccato.
18′: OCCASIONE VIOLA! Chiesa scappa sulla destra e da posizione impossibile spara, Reina è molto bravo e mette in corner.
17′: che pasticcio Sanchez! Regalata la palla ad Hamsik che conclude bene ma Tatarusanu c’è.
15′: stavolta Olivera fa buona guardia su un cross di Strinic.
11′: tiro di Bernardeschi dopo una buona percussione, Reina blocca.
10′: lancio fuori misura di Vecino, la Fiorentina gioca con il baricentro molto basso.
6′: azione tambureggiante napoletana che dopo una disattenzione di Olivera vede la conclusione di Callejon che termina alta.
4′: cross di Insigne ben gestito da Tatarusanu.
20.48: VIA! È iniziata Napoli-Fiorentina.
———-INIZIO GARA———–
20.26: amici di labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron. Napoli-Fiorentina, gara unica valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Questa la formazione scelta da mister Sousa: Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Sanchez; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Cristoforo, Bernardeschi; Kalinic.