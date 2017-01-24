SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER NAPOLI-FIORENTINA

22.43: finisce qui, Napoli in semifinale batte la Fiorentina 1-0. Buonaserata da Gabriele Caldieron.

94′: espulso Olivera

93′: ammoniti Insigne e Chiesa. Nel recupero non si è giocato…

91′: scontro fortuito tra Babacar e Callejon che rimane a lungo a terra.

90′: 5 di recupero.

89′: espulso Hysaj per doppia ammonizione, fallo su Vecino.

88′: conclusione di Ilicic che non impensierisce Reina.

83′: fuori Badelj dentro Babacar.

81′: svetta Sanchez su angolo ma la conclusione esce di poco. Dentro Allan al posto di Hamsik.

78′: ci prova Ilicic dal limite la palla sorvola di poco la traversa.

77′: Insigne con un numero salta Sanchez poi brava la difesa a chiudere.

75′: attento Tatarusanu su Diawara che ha provato a beffarlo di testa dalla distanza.

74′: fuori Cristoforo e Bernardeschi dentro Borja Valero e Ilicic.

70′: GOAL NAPOLI! CALLEJON! Tomovic sbaglia il disimpegno, Insigne trova Hamsik che crossa e trova Callejon che di testa deve solo spingere… 1-0.

66′: ammonito Hysaj.

63′: ALTRA TRAVERSA DI INSIGNE! Punizione analoga è la traversa dice no. Entra Mertens al posto di Pavoletti.

61′: ammonito Tomovic, anche lui diffidato.

60′: entra Maggio al posto di Strinic.

57′: TATA DICE NO! Pavoletti lo prova a superare ma chiude bene lo specchio poi Insigne spara addosso a Olivera.

55′: OCCASIONE VIOLA! Olivera con un tacco meraviglioso smarca Bernardeschi che serve Chiesa, converge al centro e poi dopo rimpallo a tu per tu con Reina non trova il fondo del sacco…

53′: bellissimo fraseggio partenopeo con Hamsik che invita Insigne al cross che viene prontamente respinto.

50′: Chiesa caracolla a destra e mette arretrato per Cristoforo che conclude in modo disastroso. Era una buona chance…

48′: buon cross di Strinic ma Tatarusanu è attento.

21.52: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Napoli e Fiorentina.

——–SECONDO TEMPO——–

21.35: fine primo tempo, 0-0.

45′: ammonito Astori.

44′: Bernardeschi vanifica un buon contropiede sbagliando l’ultimo passaggio.

41′: tiro di Insigne da buona posizione dentro l’area. Palla alta.

37′: ammonito Olivera.

34′: Tatarusanu respinge bene una punizione di Callejon.

28′: TRAVERSA INSIGNE! Punizione battuta in modo magistrale e Tatarusanu è bravissimo a metter la palla sulla traversa.

27′: ammonito Sanchez. Diffidato salterà l’eventuale semifinale.

24′: Zielinski ha la possibilità di calciare dal limite ma con il sinistro calcia alto.

22′: sul capovolgimento con Astori a terra Pavoletti può approfittare ma spreca da buona posizione.

21′: REINA MIRACOLOSO! Astori impatta bene da angolo e Reina si supera.

20′: gran cross di Olivera per Kalinic che non controlla benissimo. Peccato.

18′: OCCASIONE VIOLA! Chiesa scappa sulla destra e da posizione impossibile spara, Reina è molto bravo e mette in corner.

17′: che pasticcio Sanchez! Regalata la palla ad Hamsik che conclude bene ma Tatarusanu c’è.

15′: stavolta Olivera fa buona guardia su un cross di Strinic.

11′: tiro di Bernardeschi dopo una buona percussione, Reina blocca.

10′: lancio fuori misura di Vecino, la Fiorentina gioca con il baricentro molto basso.

6′: azione tambureggiante napoletana che dopo una disattenzione di Olivera vede la conclusione di Callejon che termina alta.

4′: cross di Insigne ben gestito da Tatarusanu.

20.48: VIA! È iniziata Napoli-Fiorentina.

———-INIZIO GARA———–

20.26: amici di labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron. Napoli-Fiorentina, gara unica valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Questa la formazione scelta da mister Sousa: Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Sanchez; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Cristoforo, Bernardeschi; Kalinic.