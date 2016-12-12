SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-SASSUOLO

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La cronaca live di Fiorentina-Sassuolo
20.56: VINCE LA FIORENTINA 2-1. Un saluto da Gabriele Caldieron.
49': angolo viola, ossigeno.
48': standing ovation per Chiesa, entra Milic.
47': Kalinic caparbiamente resiste a delle cariche e calcia forte. Consigli c'è. Ammonito poi il croato.
45': SALCEDO CHE SPRECO! Contropiede di Chiesa e palla per Salcedo che calcia però in bocca a Consigli .
41': ci prova Badelj dalla distanza alto.
40': Chiesa concretizza un contropiede prendendo angolo. Esce Bernardeschi entra Sanchez.
37': ANCORA TELLO! Bernardeschi lo serve sulla destra, palla sul sinistro e tiro, angolo.
35': Chiesa fermato da un provvidenziale Cannavaro.
30': GOAL SASSUOLO! ACERBI! Flipper furibondo in area, Tatarusanu salva su Pellegrini ma su Acerbi si deve arrendere 2-1
28': TELLO SPRECA! Cost to cost dello spagnolo che piazzando calcia a lato.
27': esce Magnanelli entra Mazzitelli.
24': Salcedo chiude bene un cross di Lirola.
22': punizione ben battuta da Sensi che taglia l'area. Nessuno interviene. Entra Tello al posto di Ilicic.
21': entra Iemmello al posto di Sensi.
19': buona percussione di Ilicic che guadagna un corner. Ammonito Peluso per un fallo precedente.
17': esce Gazzola entra Lirola.
10': bell'azione tra Kalinic e Bernardeschi con quest'ultimo che pecca di altruismo, sbagliando.
5': Salcedo chiude bene una difficile situazione.
1': percussione di Chiesa e tiro da posizione defilata, fuori.
20.05: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Sassuolo.
----------SECONDO TEMPO------
19.50: fine primo tempo, conduce la Fiorentina 2-0
41': MIRACOLOSO TATARUSANU! Flipper impazzito e Ricci da due metri calcia ma il portiere rumeno sventa!
39': GOLASSO KALINIC! Cross di Chiesa e tacco di Kalinic che trafigge Consigli. Doppietta per il bomber 2-0.
36': PROVVIDENZIALE CANNAVARO! Kalinic spalleggiato dal difensore ospite lo argina bene e gli impedisce di calciare al meglio dopo un'ottima palla di Badelj.
35': buon cross di Chiesa, Consigli sventa.
32': buona trama offensiva viola: Chiesa percuote centralmente e serve Ilicic. Sinistro e poi destro strozzato, sul fondo di poco.
28': disimpegno lezioso di Salcedo che perde palla, scambio rapido e Sensi fa posizione defilata calcia a lato.
23': cross pericoloso di Ricci che attraversa tutta l'area viola.
19': giallo per Salcedo.
17': OCCASIONE SASSUOLO! Tatarusanu salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato derivato da un corner.
14': punizione invitante per il Sassuolo, il tutto deriva da un tiro respinto molto pericoloso. Tiro di Pellegrini, respinto.
12': OCCASIONE SASSUOLO! Gonzalo spara addosso a Ricci sulla linea laterale, il rimpallo favorisce Defrel che piazza sul palo lungo, out.
9': GOAL FIORENTINA! KALINIC! Punizione di Ilicic ribattuta palla scodellata dentro e Kalinic con un pallonetto scavalca Consigli. 1-0.
4': non eccelso il disimpegno di Gonzalo e Pellegrini spara, a lato.
2': ghiotta la punizione per Ilicic ma il tiro termina a lato di poco.
19.01 Fischio d'inizio della partita, la gara inizia ufficialmente
------------INIZIO GARA---------
18.17: buonasera amici di labaroviola.com un saluto da Gabriele Caldieron, Fiorentina contro Sassuolo in una gara dal sapore particolare: la squadra viola viene dalla vittoria di Baku, mentre il Sassuolo usciva sconfitto dalla sua gara europea. Il precedente dell'anno passato al Franchi regalò il 3-1 nel segno di Josip Ilicic.