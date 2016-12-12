SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-SASSUOLO

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La cronaca live di Fiorentina-Sassuolo

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
12 dicembre 2016 18:18
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Fiorentina
Primo Piano
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20.56: VINCE LA FIORENTINA 2-1. Un saluto da Gabriele Caldieron.

49': angolo viola, ossigeno.

48': standing ovation per Chiesa, entra Milic.

47': Kalinic caparbiamente resiste a delle cariche e calcia forte. Consigli c'è. Ammonito poi il croato.

45': SALCEDO CHE SPRECO! Contropiede di Chiesa e palla per Salcedo che calcia però in bocca a Consigli .

41': ci prova Badelj dalla distanza alto.

40': Chiesa concretizza un contropiede prendendo angolo. Esce Bernardeschi entra Sanchez.

37': ANCORA TELLO! Bernardeschi lo serve sulla destra, palla sul sinistro e tiro, angolo.

35': Chiesa fermato da un provvidenziale Cannavaro.

30': GOAL SASSUOLO! ACERBI! Flipper furibondo in area, Tatarusanu salva su Pellegrini ma su Acerbi si deve arrendere 2-1

28': TELLO SPRECA! Cost to cost dello spagnolo che piazzando calcia a lato.

27': esce Magnanelli entra Mazzitelli.

24': Salcedo chiude bene un cross di Lirola.

22': punizione ben battuta da Sensi che taglia l'area. Nessuno interviene. Entra Tello al posto di Ilicic.

21': entra Iemmello al posto di Sensi.

19': buona percussione di Ilicic che guadagna un corner. Ammonito Peluso per un fallo precedente.

17': esce Gazzola entra Lirola.

10': bell'azione tra Kalinic e Bernardeschi con quest'ultimo che pecca di altruismo, sbagliando.

5': Salcedo chiude bene una difficile situazione.

1': percussione di Chiesa e tiro da posizione defilata, fuori.

20.05: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Sassuolo.

----------SECONDO TEMPO------

19.50: fine primo tempo, conduce la Fiorentina 2-0

41': MIRACOLOSO TATARUSANU! Flipper impazzito e Ricci da due metri calcia ma il portiere rumeno sventa!

39': GOLASSO KALINIC! Cross di Chiesa e tacco di Kalinic che trafigge Consigli. Doppietta per il bomber 2-0.

36': PROVVIDENZIALE CANNAVARO! Kalinic spalleggiato dal difensore ospite lo argina bene e gli impedisce di calciare al meglio dopo un'ottima palla di Badelj.

35': buon cross di Chiesa, Consigli sventa.

32': buona trama offensiva viola: Chiesa percuote centralmente e serve Ilicic. Sinistro e poi destro strozzato, sul fondo di poco.

28': disimpegno lezioso di Salcedo che perde palla, scambio rapido e Sensi fa posizione defilata calcia a lato.

23': cross pericoloso di Ricci che attraversa tutta l'area viola.

19': giallo per Salcedo.

17': OCCASIONE SASSUOLO! Tatarusanu salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato derivato da un corner.

14': punizione invitante per il Sassuolo, il tutto deriva da un tiro respinto molto pericoloso. Tiro di Pellegrini, respinto.

12': OCCASIONE SASSUOLO! Gonzalo spara addosso a Ricci sulla linea laterale, il rimpallo favorisce Defrel che piazza sul palo lungo, out.

9': GOAL FIORENTINA! KALINIC! Punizione di Ilicic ribattuta palla scodellata dentro e Kalinic con un pallonetto scavalca Consigli. 1-0.

4': non eccelso il disimpegno di Gonzalo e Pellegrini spara, a lato.

2': ghiotta la punizione per Ilicic ma il tiro termina a lato di poco.

19.01 Fischio d'inizio della partita, la gara inizia ufficialmente

------------INIZIO GARA---------

18.17: buonasera amici di labaroviola.com un saluto da Gabriele Caldieron, Fiorentina contro Sassuolo in una gara dal sapore particolare: la squadra viola viene dalla vittoria di Baku,  mentre il Sassuolo usciva sconfitto dalla sua gara europea. Il precedente dell'anno passato al Franchi regalò il 3-1 nel segno di Josip Ilicic.

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