SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-NAPOLI

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La cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Napoli
22.48: GOAL GABBIADINI e fischio finale, Tatarusanu c'era quasi arrivato. Buona serata da Gabriele Caldieron.
93': CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Salcedo stende Mertens. Rigore che ci sta.
92': Astori chiude un cross pericoloso. Mancano 2 minuti.
89': Tomovic stavolta sbroglia bene una situazione, poi Olivera è bravo a prendere la rimessa dal fondo.
86': entra anche Diks al posto di Chiesa.
85': entra Gabbiadini al posto di Diawara.
82': MAUROOOOO ZARATEEEEE!!! Passaggio illuminante per Zarate che al volo fredda Reina, 3-2 pazzesco!!! Ammonito anche lui per aver tolto la maglia.
79': SI INTORTA MERTENS! Azione prolungata viola poi Callejon riparte e serve il compagno che pasticcia e non conclude.
75': che partita! Tatarusanu sbroglia un cross basso, contropiede con il cross di Zarate, libera il Napoli.
75': pasodoble di Chiesa che scaglia il destro, Reina para.
72': cambi escono Badelj e Cristoforo dentro Sanchez e Zarate.
69': BERNARDESCHIIIIIII!!! NON CI CREDOOOOOOO! Sinistro terrificante ad incrociare sul palo lungo, Reina spera nel bacio sul palo, ma la palla va dentro 2-2! GOLASSO! Giallo per la maglia tolta.
67': MERTENS! MA CHE GUAIO TOMOVIC! Stop sbagliato e il belga ruba palla, resiste alla carica e poi col destro a giro trova il secondo palo. 1-2. Ma che regalo...
66': OCCASIONE VIOLA! Vecino scende bene a sinistra e crossa bene, Kalinic fa velo per Chiesa che calcia, ma viene clamorosamente murato all'altezza dell'area piccola.
65': Chiesa prova a calciare, Maksimovic respinge e Chiesa va in inserimento, altro cross basso ma Kalinic anziché attaccare il primo palo rimane sul dischetto. La palla sfila via...
62': OLIVERA SALVA SULLA LINEA! Fraseggio stretto tra Mertens-Hamsik e Ghoulam. Cross dentro, Mertens impatta ma il difensore viola salva sulla linea.
60': Salcedo perde palla ed Insigne calcia da lontano, Tatarusanu c'è.
59': tiro di Bernardeschi, angolo. Sugli sviluppi di esso Vecino stacca ma non trova la porta.
54': cambio gioco illuminante di Bernardeschi per Chiesa, stop a seguire e destro violentissimo, fuori.
52': giallo per Tomovic, Bernardeschi ha segnato il goal numero 8 in campionato.
51': GOOOOOOAAAAAALLL! BERNARDESCHI! Punizione dai 25 metri deviata da Callejon che spiazza Reina. 1-1!
50': ammonito Maksimovic.
48': la Fiorentina tenta di alzare il proprio baricentro. Ci prova Tomovic a salire palla al piede con cross di Chiesa. Liberato.
46': SUBITO CHIESA! Tunnel su Ghoulam e sinistro, Reina blocca.
21.59: VIA! Iniziato il secondo tempo, 0-1.
---------SECONDO TEMPO-------
21.40: fine primo tempo. 0-1.
50': Chiesa crossa al centro e poi stende Maksimovic.
47': ammonito Olivera.
45': ammonito Reina per plateali proteste, chiedeva la simulazione di Kalinic che era invece scivolato.
44': Chiesa a terra, saranno 5 i minuti di recupero.
43': entra Maksimovic al posto di Chiriches.
39': stavolta Tata c'è! Chiesa perde malamente il pallone che viene giocato in verticale per Mertens, Tata mura il belga al momento del tiro.
38': OCCASIONE VIOLA! Scambio al limite con Cristoforo che trova Kalinic che di sinistro però, non trova la porta e calcia alto.
35': GOAL ANNULLATO NAPOLI! Azione pazzesca con Hamsik che con un corridoio serve Callejon, di prima per Zielinski che calcia, Tatarusanu respinge e Mertens segna stavolta però viene fermato in offside.
32': reazione viola, Chiesa scambia bene con Vecino e scende sulla fascia, cross basso che nessuno calcia verso la porta, peccato.
24': GOAL NAPOLI! CAPOLAVORO INSIGNE! Hamsik trasmette per Insigne (in fuorigioco) il napoletano rientra e scaraventa all'incrocio il goal dello 0-1.
20': OCCASIONE NAPOLI, bellissimo fraseggio partenopeo con Mertens che serve Callejon defilato, tiro potente ma non preciso.
19': scambio stretto sulla linea laterale tra Badelj e Bernardeschi, il croato crossa ma Reina in uscita blocca.
15': SUSSULTO VIOLA! Bel cross di Maxi Olivera messo fuori da Chiriches, Vecino ha spazio e calcia, malissimo però.
12': Tagliavento sanziona un fallo di Kalinic lanciato a rete da Badelj, episodio da rivedere...
8': HAMSIK SPRECA! Diawara illumina il suo capitano che in inserimento solitario aveva bucato la retroguardia viola, litigio col pallone e palla persa da ottima posizione.
6': BOTTA DI INSIGNE! Una sorta di "maledetta" a distanza sulla quale Tatarusanu ci mette una pezza, il Napoli è in gran forma e si vede.
5':partita molto nervosa, brava la Fiorentina nello sbrogliare una situazione offensiva partenopea.
3': ammonito anche Kalinic.
2': fuorigioco Napoli ma la difesa viola era messa malissimo, che rischio.
1': ammonito Albiol, era diffidato.
20.49: VIA! È iniziata Fiorentina-Napoli, il capitano viola è Tomovic, Hamsik per i partenopei.
-----------INIZIO GARA----------
20.30: amici di labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina-Napoli crocevia fondamentale per la squadra viola. Ilicic influenzato in extremis fa spazio a Cristoforo. Ecco la formazione gigliata: Tatarusanu; Tomovic, Salcedo, Astori, Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, Cristoforo, Bernardeschi; Kalinic.