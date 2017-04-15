SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-EMPOLI

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La cronaca live di Fiorentina-Empoli

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
15 aprile 2017 14:30
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Gabriele Caldieron
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16.57: fine. Fiorentina 1 Empoli 2.

47': GOAL PASQUAL. 1-2.

46': CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI. Inesistente.

45': ammonito Olivera. 4 di recupero.

41': OCCASIONE EMPOLI: Thiam incredibilmente in posizione regolare spara addosso a Tatarusanu.

40': ammonito Ilicic.

36': ammonito Diousse. Fuori Chiesa dentro Maxi Olivera.

35': fuori El Kaddouri, dentro Zambelli.

30': fuori Buchel dentro Diousse.

29': TRAVERSA DI ILICIC! Punizione magistrale dello sloveno da 28 metri e settimo legno personale. Che sfortuna.

27': OCCASIONE VIOLA! Cross pregevole di Tello che trova Chiesa sul secondo palo, destro potentissimo che esce di poco a lato. Ammonito Barba.

25': MIRACOLO TATARUSANU! Svetta Thiam e con la testa sul primo palo trova uno splendido Tatarusanu che gli dice no.

23': giallo per Tomovic.

21': annullato il goal a Kalinic che era in fuorigioco. Esce Mchedlize entra Pucciarelli.

18': GOAL FIORENTINA! TELLO! Borja Valero dopo il lancio di Ilicic l'appoggio dietro e Tello trova il fondo del sacco 1-1.

16': fuori Saponara e Bernardeschi dentro Babacar e Ilicic.

15': Tello rientra col destro e calcia. Debole.

10': ammonito Krunic.

8': ammonito Veseli.

6': MIRACOLO SKORUPSKI! Tello inarrestabile a sinistra crossa a rimorchio per Bernardeschi che calcia centrale e il portiere polacco alza sopra la traversa.

1': bordata di Croce ma Tatarusanu sventa.

16.06: VIA! È iniziato il secondo tempo.

---------SECONDO TEMPO-------

15.48: fine primo tempo 0-1.

45': Bernardeschi ci prova dalla distanza, tiro debole.

43': Croce già ammonito mette l'avambraccio al volto di Chiesa. Mazzoleni non ravvisa il fallo.

42': Astori tenta la conclusione da 25 metri ma non trova fortuna.

36': GOAL EMPOLI, EL KADDOURI. Thiam crossa al centro e Tatarusanu smanaccia, la palla rimane al centro ed El Kaddouri mette dentro. Borja Valero colpevole di aver perso il pallone 0-1.

35': ammonito Croce.

30': buona conclusione di Vecino parata a terra da Skorupski.

28': OCCASIONE VIOLA: Bernardeschi penetra in area dopo un buon passaggio di Tello. Il carrarino opta per un controllo di troppo e l'azione sfuma.

24': buona scorribanda di Tello che crossa dopo aver saltato Veseli. Lo spagnolo vuole farsi perdonare l'errore...

17': Vecino calcia alto dopo un duetto con Saponara.

15': "Non è un brasiliano però..." coro dedicato a Pasqual prima di un corner.

8': OCCASIONE EMPOLI: Croce pesca Krunic che dopo aver controllato trova una deviazione. Sugli sviluppi dell'angolo Thiam col sinistro calcia a lato da buonissima posizione.

7': Borja spara a salve ma Skorupski para.

5': OCCASIONE VIOLA! Bernardeschi imbecca Kalinic che dopo rimpallo è Chiesa a calciare, Skorupski salva e Tello sottoporta sbaglia clamorosamente.

3': caracolla Saponara a destra, cross di mancino per la sponda di Kalinic. Chiesa d'esterno destro manda a lato.

15.02: VIA! È iniziata Fiorentina-Empoli

-----------INIZIO GARA----------

14.40: buon pomeriggio amici di Labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina-Empoli ultima spiaggia per Europa e salvezza. Queste le formazioni:

Fiorentina: 3-4-2-1, Tatarusanu, Tomovic, Sanchez, Astori, Tello, Borja Valero, Vecino, Chiesa, Saponara, Bernardeschi, Kalinic.

Empoli: 4-3-3, Skorupski, Veseli, Bellusci, Barba, Pasqual, Krunic, Buchel, Croce, Thiam, El Kaddouri, Mchedlize.

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