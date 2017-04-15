SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-EMPOLI

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La cronaca live di Fiorentina-Empoli
16.57: fine. Fiorentina 1 Empoli 2.
47': GOAL PASQUAL. 1-2.
46': CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI. Inesistente.
45': ammonito Olivera. 4 di recupero.
41': OCCASIONE EMPOLI: Thiam incredibilmente in posizione regolare spara addosso a Tatarusanu.
40': ammonito Ilicic.
36': ammonito Diousse. Fuori Chiesa dentro Maxi Olivera.
35': fuori El Kaddouri, dentro Zambelli.
30': fuori Buchel dentro Diousse.
29': TRAVERSA DI ILICIC! Punizione magistrale dello sloveno da 28 metri e settimo legno personale. Che sfortuna.
27': OCCASIONE VIOLA! Cross pregevole di Tello che trova Chiesa sul secondo palo, destro potentissimo che esce di poco a lato. Ammonito Barba.
25': MIRACOLO TATARUSANU! Svetta Thiam e con la testa sul primo palo trova uno splendido Tatarusanu che gli dice no.
23': giallo per Tomovic.
21': annullato il goal a Kalinic che era in fuorigioco. Esce Mchedlize entra Pucciarelli.
18': GOAL FIORENTINA! TELLO! Borja Valero dopo il lancio di Ilicic l'appoggio dietro e Tello trova il fondo del sacco 1-1.
16': fuori Saponara e Bernardeschi dentro Babacar e Ilicic.
15': Tello rientra col destro e calcia. Debole.
10': ammonito Krunic.
8': ammonito Veseli.
6': MIRACOLO SKORUPSKI! Tello inarrestabile a sinistra crossa a rimorchio per Bernardeschi che calcia centrale e il portiere polacco alza sopra la traversa.
1': bordata di Croce ma Tatarusanu sventa.
16.06: VIA! È iniziato il secondo tempo.
---------SECONDO TEMPO-------
15.48: fine primo tempo 0-1.
45': Bernardeschi ci prova dalla distanza, tiro debole.
43': Croce già ammonito mette l'avambraccio al volto di Chiesa. Mazzoleni non ravvisa il fallo.
42': Astori tenta la conclusione da 25 metri ma non trova fortuna.
36': GOAL EMPOLI, EL KADDOURI. Thiam crossa al centro e Tatarusanu smanaccia, la palla rimane al centro ed El Kaddouri mette dentro. Borja Valero colpevole di aver perso il pallone 0-1.
35': ammonito Croce.
30': buona conclusione di Vecino parata a terra da Skorupski.
28': OCCASIONE VIOLA: Bernardeschi penetra in area dopo un buon passaggio di Tello. Il carrarino opta per un controllo di troppo e l'azione sfuma.
24': buona scorribanda di Tello che crossa dopo aver saltato Veseli. Lo spagnolo vuole farsi perdonare l'errore...
17': Vecino calcia alto dopo un duetto con Saponara.
15': "Non è un brasiliano però..." coro dedicato a Pasqual prima di un corner.
8': OCCASIONE EMPOLI: Croce pesca Krunic che dopo aver controllato trova una deviazione. Sugli sviluppi dell'angolo Thiam col sinistro calcia a lato da buonissima posizione.
7': Borja spara a salve ma Skorupski para.
5': OCCASIONE VIOLA! Bernardeschi imbecca Kalinic che dopo rimpallo è Chiesa a calciare, Skorupski salva e Tello sottoporta sbaglia clamorosamente.
3': caracolla Saponara a destra, cross di mancino per la sponda di Kalinic. Chiesa d'esterno destro manda a lato.
15.02: VIA! È iniziata Fiorentina-Empoli
-----------INIZIO GARA----------
14.40: buon pomeriggio amici di Labaroviola un saluto da Gabriele Caldieron. Fiorentina-Empoli ultima spiaggia per Europa e salvezza. Queste le formazioni:
Fiorentina: 3-4-2-1, Tatarusanu, Tomovic, Sanchez, Astori, Tello, Borja Valero, Vecino, Chiesa, Saponara, Bernardeschi, Kalinic.
Empoli: 4-3-3, Skorupski, Veseli, Bellusci, Barba, Pasqual, Krunic, Buchel, Croce, Thiam, El Kaddouri, Mchedlize.