Il centrocampista della primavera Toure' andrà in prestito con diritto di riscatto al Torino...
Secondo quanto riporta Sportitalia, Mamadou Toure' Diawara il centrocampista del 2000 proveniente dal Barcellona dovrebbe essere ceduto in questa fase di mercato per trasferirsi al Torino. Si trattere...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 15:09
Secondo quanto riporta Sportitalia, Mamadou Toure' Diawara il centrocampista del 2000 proveniente dal Barcellona dovrebbe essere ceduto in questa fase di mercato per trasferirsi al Torino. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto a favore del club