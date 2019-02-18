La Nazione, il mister Pioli nella prossima partita con l'Inter potrebbe cambiare la formazione iniziale…

Dopo la vittoria di Ferrara, la Fiorentina si proietta già ai prossimi due appuntamenti, la gara di campionato contro l'Inter di domenica prossima e la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta. Stand...

Dopo la vittoria di Ferrara, la Fiorentina si proietta già ai prossimi due appuntamenti, la gara di campionato contro l'Inter di domenica prossima e la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta. Stando al quotidiano La Nazione, il tecnico viola Stefano Pioli potrebbe mischiare le carte in attesa della sfida con i nerazzurri di Milano: possibile vedere in difesa Vitor Hugo e Nikola Milenkovic con Vincent Laurini e Cristiano Biraghi sulle fasce. Possibile impiego dal primo minuto per Marko Pjaca e per Bryan Dabo.

La Nazione