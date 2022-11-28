Seconde squadre? La Fiorentina si tira indietro tra i club interessati, costa troppo mantenerla

Quello delle seconde squadre è un argomento che tiene banco

L'argomento "del momento" è quello delle seconde squadre sia in Italia che in Europa. Secondo Tuttosport, oltre alla Juventus ci sono altri club interessati a formare una seconda squadra e sarebbero il Milan, il Monza e la Roma. Un numero troppo esiguo per arrivare a quella riforma. Nei giorni scorsi la Fiorentina per bocca di Angeloni, responsabile del settore giovanile, aveva definito troppo costosa l'iniziativa.

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