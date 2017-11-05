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Seconda rimonta viola! Simeone pareggia di testa al 40'

Quarto gol di giornata al Franchi di Firenze. Bellissimo cross teso dalla trequarti di Biraghi che va a pescare Simeone in ottima posizione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 15:34
Seconda rimonta viola! Simeone pareggia di testa al 40' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Quarto gol di giornata al Franchi di Firenze. Bellissimo cross teso dalla trequarti di Biraghi che va a pescare Simeone in ottima posizione. Il Cholito è bravissimo a dare potenza di testa e a battere Allison con una frustata imprendibile.

Bella Fiorentina, che va anche vicina alla rete del vantaggio con un palo di Chiesa subito dopo il gol.

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