Seconda rimonta viola! Simeone pareggia di testa al 40'
Quarto gol di giornata al Franchi di Firenze. Bellissimo cross teso dalla trequarti di Biraghi che va a pescare Simeone in ottima posizione
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 15:34
Quarto gol di giornata al Franchi di Firenze. Bellissimo cross teso dalla trequarti di Biraghi che va a pescare Simeone in ottima posizione. Il Cholito è bravissimo a dare potenza di testa e a battere Allison con una frustata imprendibile.
Bella Fiorentina, che va anche vicina alla rete del vantaggio con un palo di Chiesa subito dopo il gol.