Il Secolo XIX: il Torino prende tempo e la Fiorentina lo scavalca nella corsa a Simeone, l'offerta...

La società gigliata è pronta a presentare la sua offerta da 16 mln più 4 di bonus per arrivare al "Chiolito

Il Torino prende tempo e, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Secolo XIX, la Fiorentina potrebbe approfittarne nella corsa a Giovanni Simeone. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che la società gigliata sia pronta a presentare al Genoa la sua offerta da 16 milioni di euro più 4 di bonus con la quale, al momento, sembra aver surclassato i granata nella sfida di mercato volta ad assicurarsi le prestazione del "Cholito".