Il Secolo XIX: il Torino offre 13 mln più Lukic per arrivare a Simeone, mentre la Fiorentina...

I viola rispondono con un'offerta da 4 mln per il prestito più 16 per il riscatto

Continua il testa a testa fra Fiorentina e Torino per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Simeone. Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Secolo XIX pare infatti che i granata abbiano messo sul piatto una cifra prossima ai 13 milioni di euro, ai quali va aggiunto anche il cartellino del centrocampista Lukic. La società gigliata, dal canto suo, ha presentato un'offerta da 4 milioni di euro per il prestito dell'attaccante, ai quali vanno aggiunti i 16 previsti per il riscatto.