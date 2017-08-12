Il Secolo XIX: Simeone è destinato alla Fiorentina, domani l'ultima partita con il Genoa?

Quella di domani contro il Cesena potrebbe essere l'ultima partita del "Cholito" con la maglia del Grifone

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, il Cholito Simeone è destinato alla Fiorentina ma prima dovrà scendere in campo con il Genoa nella sfida di Coppa Italia con il Cesena. Il Cholito quindi, salvo clamorose sorprese, domani sarà titolare, in quella che probabilmente sarà la sua ultima gara con il Grifone.