"Se vogliamo andare in Europa dobbiamo vincere domenica. La fascia rappresenta Davide"

Federico Chiesa ha parlato al Fiorentina Store, queste le sue parole:"Contro il Napoli abbiamo portato a casa un punto importante. Pezzella è un leader, a lui mando un augurio di pronta guarigione, in...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2019 18:57

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