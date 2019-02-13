"Se vogliamo andare in Europa dobbiamo vincere domenica. La fascia rappresenta Davide"
Federico Chiesa ha parlato al Fiorentina Store, queste le sue parole:"Contro il Napoli abbiamo portato a casa un punto importante. Pezzella è un leader, a lui mando un augurio di pronta guarigione, in...
Federico Chiesa ha parlato al Fiorentina Store, queste le sue parole:
"Contro il Napoli abbiamo portato a casa un punto importante. Pezzella è un leader, a lui mando un augurio di pronta guarigione, in campo ci dà una mano assoluta. Con il Napoli rimanendo in campo zoppicando ci ha aiutato.
Contro la Spal sarà importantissima, dobbiamo vincere per l'Europa.
Semplici? Lo conosco da tempo, fu il primo a chiamarmi in Primavera quando giocavo negli Allievi, lo ringrazio ancora oggi.
Per la mia giovane età è un onore assoluto indossare la fascia da capitano della Fiorentina. Rappresenta Davide, e questo mi aiuterà a dare ancora di più"