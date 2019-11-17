"Se guida Ribery, torna la Viola". I dettagli del Corriere dello Sport sul ritorno di Franck

Con Franck Ribery è un'altra Fiorentina.

E' tutto nel titolo dell'articolo del Corriere dello Sport sul ritorno in campo, seppur in amichevole, dell'asso francese. "Se guida Ribery torna la Viola", infatti Franck ha regalato assist e grandi giocate, sia con Boateng che con Vlahovic, che con Ghezzal. Ha mostrato quella leadership che nelle ultime tre gare era mancata alla squadra di Montella. Tutti gli occhi sono adesso giustamente puntati su di lui, calciatore in grado di far rialzare la squadra di Firenze.