Scontro diretto con l’Inter, show, coreografia e sold out. Il testa a testa infiamma Firenze 

Il tam tam mediatico è iniziato presto...

Il tam tam mediatico è iniziato presto, quando l'ora di pranzo non era nemmeno scoccata. Di smartphone in smartphone il messaggio da diffondere era più o meno questo: arrivare allo stadio il prima possibile. E in serata un comunicato della Fiorentina ha certificato l'esigenza che si creerà domani al ‘Franchi' nel tardo pomeriggio. «Considerata l'altissima affluenza prevista per la gara con l'Inter, l'accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi».

Basta questo per sottolineare la portata della partita a livello di entusiasmo. La ‘Curva Fiesole' ci ha messo sopra il classico carico da undici annunciando tramite i propri canali social la messa in atto di una coreografia che si preannuncia da brividi. Anche per evitare di rovinare il disegno arrivando in extremis l'invito è quello di presentarsi in curva con un notevole anticipo, prendere il cartoncino sul proprio posto e seguire le indicazioni. Insomma, gli ingredienti per la grandissima serata ci sono tutti. La «notte magica» sognata da Raffaele Palladino è pronta per essere vissuta. Con il cuore caldo (della gente sugli spalti) e la mente fredda (dei calciatori viola in campo).

Il sold out è di fatto una pura formalità. Alla fine saranno più di 23.000 gli spettatori in una gara che poteva tranquillamente metterne insieme il doppio con la capienza totale del Franchi. Tant'è, la Fiorentina si è abituata ormai a giocare con metà stadio vuoto, lì dove a livello di risultati il gruppo di Palladino è una sorta di rullo compressore. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-inter-e-anche-il-derby-americano-tra-le-due-proprieta-ma-sono-diversi-gli-obiettivi-di-medio-lungo-termine/278878/