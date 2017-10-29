Sconcerti: "Squadra stanca, giocano sempre gli stessi. Se una squadra la mette sul fisico e sul carattere per la viola è finita"

Negli studi di 90° Minuto ha parlato della Fiorentina Mario Sconcerti, queste le parole dell'ex dirigente viola d opinionista tv:"La Fiorentina ha giocato sempre con la stessa formazione, è stata indu...

A cura di Redazione Labaroviola 29 ottobre 2017 18:35

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