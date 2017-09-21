Sconcerti: "Speriamo di salvarci subito. Media da salvezza tranquilla. Si spera nella Coppa Italia"

Ci sono 7/8 squadre più forti della Fiorentina, non date la colpa a Bruno Gaspar, più grave l'errore di Badelj" così Mario Sconcerti a Radio Bruno

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La partita contro la Juventus ha confermato che siamo una squadra, anche se leggera e con qualche problema a tirare in porta. Certo non è all’altezza delle migliori. Ho visto dare colpe spropositate a Bruno Gaspar, non è un marcatore e ci può stare che Mandzukic gli prenda il tempo di testa. Mi è sembrato più grave l’ingenuità di Badelj che si fa espellere per un fallo su un giocatore che al massimo poteva crossare.

Non mi scandalizza questa media punti, in questo campionato ci sono 7-8 squadre superiori alla Fiorentina, quindi per arrivare a ridosso della zona europea serve dare il meglio di sè stessi. Altrimenti per i viola ci aspetta una salvezza tranquilla. Mi auguro di raggiungerla quanto prima, provando magari a fare qualcosa di importante in Coppa Italia"