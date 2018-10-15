Sconcerti: "Se fallisse Pjaca, fallirebbero il 40% delle possibilità della Fiorentina in attacco"
Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Pjaca ha avuto un lungo secondo anno improduttivo dopo l’infortunio, ovvero quello passato in Germania da gennaio scorso in poi. Credo c...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 18:38
Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Pjaca ha avuto un lungo secondo anno improduttivo dopo l’infortunio, ovvero quello passato in Germania da gennaio scorso in poi. Credo che quella stagione l’abbia spaventato più dell’infortunio stesso. Lui è un giocatore che cerca l’uomo, in Italia è meno facile del previsto e soprattutto è abbastanza conosciuto. Io continuo a crederci molto, certo se dovesse fallire Pjaca fallirebbero il 30-40% delle nostre possibilità in attacco”.