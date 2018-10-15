Sconcerti: "Se fallisse Pjaca, fallirebbero il 40% delle possibilità della Fiorentina in attacco"

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Pjaca ha avuto un lungo secondo anno improduttivo dopo l’infortunio, ovvero quello passato in Germania da gennaio scorso in poi. Credo c...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2018 18:38

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