Sconcerti: "Prandelli? Spero non ce ne sia bisogno. Stiamo ancora pagando il fallimento di Rossi e Gomez..."

Questa squadra manca di personalità, singolarmente sarebbe anche buona e le offerte di mercato lo dimostrano, ma pecca di carattere

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "In caso di vendita di Kalinic io mi aspetto un sostituto, non certo che la Fiorentina si appoggi a Babacar fino alla fine di campionato. Il sostituto è una necessità. Se l’offerta è intorno ai 40 milioni per la società e 15 milioni al giocatore penso che la Fiorentina possa fare poco e niente per trattenerlo".

Prosegue su Sousa: "Sousa si gioca un pezzo di se stesso partita dopo partita, questi ultimi 5 mesi metteranno il voto alla sua pagella, è anche interesse suo fare bene, non penso che gli piaccia fare i cambi sbagliati. Non so quali squadre possano puntare su di lui da giugno in poi, penso che Firenze non sia una piazza da cui si va via a cuor leggero".

E sulla recente polemica innescata dall'ex presidente del Bologna, Gazzoni Frascara: "Se Gazzoni Frascara avesse ragione qualcuno dovrà pagare. E’ una questione che riguarda i Della Valle ed i soldi dovrebbero venire da quell’azienda, non credo che la Fiorentina possa pagare 70 milioni come se fossero spiccioli. E’ una questione spinosa e molto particolare, chi chiede così tanti soldi fino ad ora ha ragione e sono un’enorme seccatura".

Passa poi ad analizzare l'attuale situazione di classifica della Fiorentina: "Il giusto posto per la Fiorentina in classifica non penso che sia il quarto, ci sono altre squadre più forti, ma neanche il nono. Diciamo che siamo sui livelli della Lazio. Sono convinto che si possa recuperare qualcosa, sarebbe importante che la squadra giocasse bene, cosa che succede sempre più raramente, al di là dei risultati".

Si sofferma inoltre su un ipotetico ritorno di Prandelli: "Prandelli? Aveva una squadra importante, noi stiamo ancora pagando il fallimento dell’operazione Gomez-Rossi. Cesare aveva una Fiorentina migliore di quella di Sousa, se dovesse capitare l’occasione di un suo ritorno, spero avvenga il più tardi possibile e che non ce ne sia bisogno. Questa squadra manca di personalità, singolarmente sarebbe anche buona e le offerte di mercato lo dimostrano, ma pecca di carattere".

Conclude esprimendo un commento anche su Balotelli: "Balotelli? Non mi sembra il giocatore adatto a questa piazza, mi sembra una provocazione".