Sconcerti: "Pioli ha toppato con il 4-2-3-1, la Fiorentina deve iniziare la partita dal 2-0 per sperare di portarla a casa"

Squadra troppo giovane e leggera per giocare con il 4-2-3-1. La Fiorentina è stata costruita male" così Mario Sconcerti a TMW Radio

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Fiorentina, queste le sue parole:

"Sono un estimatore di Pioli ma cerco di capire come è stata costruita la squadra. Se si costruisce una squadra di giovani servono anche un paio di spalle grosse e penso che alla Fiorentina tutto questo non ci sia. I giovani interessanti ma è una squadra leggera.

Pioli ha toppato con il 4-2-3-1. Una squadra così leggera e giovane non può affidarsi a questo modulo. La Fiorentina deve iniziare la partita con due gol di vantaggio per sperare di portare punti a casa, questo significa che la squadra non è stata costruita nel modo giusto".