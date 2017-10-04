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Sconcerti: "Pioli ha toppato con il 4-2-3-1, la Fiorentina deve iniziare la partita dal 2-0 per sperare di portarla a casa"

Squadra troppo giovane e leggera per giocare con il 4-2-3-1. La Fiorentina è stata costruita male" così Mario Sconcerti a TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 22:05
Sconcerti: "Pioli ha toppato con il 4-2-3-1, la Fiorentina deve iniziare la partita dal 2-0 per sperare di portarla a casa" - Sconcerti
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Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Fiorentina, queste le sue parole:

"Sono un estimatore di Pioli ma cerco di capire come è stata costruita la squadra. Se si costruisce una squadra di giovani servono anche un paio di spalle grosse e penso che alla Fiorentina tutto questo non ci sia. I giovani interessanti ma è una squadra leggera.

Pioli ha toppato con il 4-2-3-1. Una squadra così  leggera e giovane non può affidarsi a questo modulo. La Fiorentina deve iniziare la partita con due gol di vantaggio per sperare di portare punti a casa, questo significa che la squadra non è stata costruita nel modo giusto".

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