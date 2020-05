A Radio Bruno ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: “Mi piacerebbe vedere Belotti insieme a Vlahovic. Il giocatore del Torino a livello di attaccanti italiani è il migliore dopo Immobile. L’arrivo di Kouamè? Non lo so, mi intriga. Sono stato sorpreso da questo acquisto della Fiorentina. Boga? E’ in prestito dal Chelsea che chiederà tanti soldi per lui, lo vedo difficile un suo arrivo in viola”.