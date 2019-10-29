Sconcerti: "L'arbitro non ha falsato la partita, Sottil non può perdere certi palloni"

Questo un'estratto dell'editoriale di Mario Sconcerti su Calciomercato.com:“Partita falsata? No. La partita della Fiorentina è stata falsata quando Caceres e Lirola si sono fatti male. L’arbitro può s...

Questo un'estratto dell'editoriale di Mario Sconcerti su Calciomercato.com:

“Partita falsata? No. La partita della Fiorentina è stata falsata quando Caceres e Lirola si sono fatti male. L’arbitro può sbagliare, ma Sottil e la squadra viola non possono perdere certi palloni. Ne ha perso uno, la Lazio ha segnato. Ne ha perso un altro, la Lazio ha raddoppiato e vinto la partita. Tutto lì. Io non voglio parlare del Var, preferisco concentrarmi sull’aspetto tecnico”.