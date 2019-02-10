Sconcerti: "La viola sta crescendo. Veretout al Napoli il prossimo anno al posto di Allan"

Questo il commento del giornalista Mario Sconcerti a RMC Sport: "Il Napoli rischia, mi sembra che la Fiorentina non può dare metà della difesa al Napoli. Finché la Fiorentina è riuscita a pressare, ha...

Questo il commento del giornalista Mario Sconcerti a RMC Sport: "Il Napoli rischia, mi sembra che la Fiorentina non può dare metà della difesa al Napoli. Finché la Fiorentina è riuscita a pressare, ha tenuto la partita sospesa. Dopo ha fatto molta fatica. Il risultato è buono per la Fiorentina perché ha fermato un grande avversario. Dopo 22 partite ha perso solo 5 volte la Viola, mentre l’Atalanta 7. Veretout?Ha giocato benissimo, la prima volta quest’anno. Potrebbe essere il sostituto di Allan il prossimo anno. Firenze è una splendida città avara, non per nulla ha inventato le banche. Mai un fiorentino ci ha messo i soldi. I fiorentini trovino il modo di aiutare la squadra. Ora c’è da fare di più.