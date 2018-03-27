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Sconcerti: "Dopo la morte di Astori c'è stata una scintilla, ma non andremo in Europa."

Mario Sconcerti, il quale, intervistato da PassioneDelCalcio.it ha parlato anche della sua squadra del cuore, la Fiorentina: “La morte di Astori ha fatto scattare una scintilla sicuramente, ma non sar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 09:58
Sconcerti: "Dopo la morte di Astori c'è stata una scintilla, ma non andremo in Europa." - Sconcerti
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Mario Sconcerti, il quale, intervistato da PassioneDelCalcio.it ha parlato anche della sua squadra del cuore, la Fiorentina: “La morte di Astori ha fatto scattare una scintilla sicuramente, ma non sarà sufficiente a farle fare il salto in Europa se consideriamo che la Fiorentina non ha mai battuto una squadra davanti a lei in classifica”.

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