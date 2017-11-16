Labaro Viola

Sconcerti: "Società assente ma la mancanza di gioco non dipende dai Della Valle. Fiorentini fate qualcosa!"

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Si parla poco di Fiorentina non merita che si parli di lei. Questa è una squadra che ha fatto 1,34 punti di media a partita. Ci sono dei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 20:06
Sconcerti: "Società assente ma la mancanza di gioco non dipende dai Della Valle. Fiorentini fate qualcosa!" - Sconcerti
Sconcerti
News
Fiorentina
Della Valle
Sconcerti
Condividi

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Si parla poco di Fiorentina non merita che si parli di lei. Questa è una squadra che ha fatto 1,34 punti di media a partita. Ci sono dei momenti in cui non tocca al tifoso, tocca alla squadra far vedere. Io trovo eccezionale questa situazione di silenzio, di impalpabilità, di non si sa che cosa accade. Di corpi separati all’interno di un gioco collettivo, lo trovo impossibile da reggere perchè è dannoso. A me di vedere Della Valle non interessa, ma il prodotto gioco non viene fuori da queste situazioni. Vedo e sento che non abbiamo un’idea per uscirne fuori, questa situazione negativa ormai fa parte di noi. Invito i fiorentini ad avere qualche idea perchè così non si può continuare e non si può di certo andare avanti cosi"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok