Sconcerti: "Società assente ma la mancanza di gioco non dipende dai Della Valle. Fiorentini fate qualcosa!"

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Si parla poco di Fiorentina non merita che si parli di lei. Questa è una squadra che ha fatto 1,34 punti di media a partita. Ci sono dei...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2017 20:06

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