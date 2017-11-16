Sconcerti: "Società assente ma la mancanza di gioco non dipende dai Della Valle. Fiorentini fate qualcosa!"
Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Si parla poco di Fiorentina non merita che si parli di lei. Questa è una squadra che ha fatto 1,34 punti di media a partita. Ci sono dei...
Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Si parla poco di Fiorentina non merita che si parli di lei. Questa è una squadra che ha fatto 1,34 punti di media a partita. Ci sono dei momenti in cui non tocca al tifoso, tocca alla squadra far vedere. Io trovo eccezionale questa situazione di silenzio, di impalpabilità, di non si sa che cosa accade. Di corpi separati all’interno di un gioco collettivo, lo trovo impossibile da reggere perchè è dannoso. A me di vedere Della Valle non interessa, ma il prodotto gioco non viene fuori da queste situazioni. Vedo e sento che non abbiamo un’idea per uscirne fuori, questa situazione negativa ormai fa parte di noi. Invito i fiorentini ad avere qualche idea perchè così non si può continuare e non si può di certo andare avanti cosi"