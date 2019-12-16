Sconcerti: "La Fiorentina è una squadra piccola, ma che corra molto. Su Vlahovic..."

Questo un estratto del commento di Mario Sconcerti al Corriere della Sera, che commenta il match di ieri della Fiorentina: “La Fiorentina è piccola ma corre molto ed è alla fine riportata dentro il ri...

Questo un estratto del commento di Mario Sconcerti al Corriere della Sera, che commenta il match di ieri della Fiorentina: “La Fiorentina è piccola ma corre molto ed è alla fine riportata dentro il risultato da un gran gol di un ragazzo di 19 anni. L'Inter deve imparare dal pareggio di ieri se vuole vincere lo scudetto.Il gol subito le ha tolte insieme alla calma di Vecino e Borja, alla leggerezza della Fiorentina davanti, cosa questa che tranquillizzava la difesa interista fino a rilassarla”.