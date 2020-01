Mario Sconcerti è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio per fare il punto su alcune squadre di Serie A: “La Fiorentina è una brutta squadra che non gioca bene a calcio. I 4 punti di Iachini sono fondamentali. È una squadra fragile e sbagliata che non riesce ad avere spinta. È stata messa una patata bollente in mano a Iachini che non può fare miracoli. La questione di Pedro è misteriosa, servirebbero delle spiegazioni”.

