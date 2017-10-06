Sconcerti: "I giovani vanno bene ma ci devono essere 2/3 giocatori colonne piu forti della concorrenza. Chiesa fuoriclasse"
Non sono io ad aver cambiato idea sui Della Valle ma loro ad aver cambiato atteggiamento. Pioli sbaglia modulo" così Sconcerti
Mario Sconcerti ha parlato al Festival del Calcio a Firenze, queste le sue parole:
"Questa Fiorentina è stata costruita senza cultura. Puoi fare anche a Firenze una squadra di giovani ma mantenendo 2-3 giocatori che siano chiaramente più forti delle concorrenti. Qui invece mancano quelle 2-3 colonne.
Se tu arrivi ad avere Babacar, quasi per sbaglio, come giocatore più pagato a 1,5 milioni allora non si può parlare di Europa. E in questo contesto mi sembra che Pioli abbia esagerato con lo schieramento, con il 4-2-3-1 ti sbilanci troppo.
Chiesa? E’ impressionante ed è vicino a diventare un fuoriclasse, ma manca il quadro d’insieme. I Della Valle? Non è possibile che la proprietà non si faccia sentire da 5 mesi, durante i quali è stata rivoluzionata la squadra.
Ho sempre difeso i Della Valle quando i fiorentini si lamentavano dei risultati, non sono io ad aver cambiato opinione sono loro ad aver cambiato atteggiamento"