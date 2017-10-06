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Sconcerti: "I giovani vanno bene ma ci devono essere 2/3 giocatori colonne piu forti della concorrenza. Chiesa fuoriclasse"

Non sono io ad aver cambiato idea sui Della Valle ma loro ad aver cambiato atteggiamento. Pioli sbaglia modulo" così Sconcerti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2017 20:17
Sconcerti: "I giovani vanno bene ma ci devono essere 2/3 giocatori colonne piu forti della concorrenza. Chiesa fuoriclasse" -
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Mario Sconcerti ha parlato al Festival del Calcio a Firenze, queste le sue parole:

"Questa Fiorentina è stata costruita senza cultura. Puoi fare anche a Firenze una squadra di giovani ma mantenendo 2-3 giocatori che siano chiaramente più forti delle concorrenti. Qui invece mancano quelle 2-3 colonne.
Se tu arrivi ad avere Babacar, quasi per sbaglio, come giocatore più pagato a 1,5 milioni allora non si può parlare di Europa. E in questo contesto mi sembra che Pioli abbia esagerato con lo schieramento, con il 4-2-3-1 ti sbilanci troppo.

Chiesa? E’ impressionante ed è vicino a diventare un fuoriclasse, ma manca il quadro d’insieme. I Della Valle? Non è possibile che la proprietà non si faccia sentire da 5 mesi, durante i quali è stata rivoluzionata la squadra.
Ho sempre difeso i Della Valle quando i fiorentini si lamentavano dei risultati, non sono io ad aver cambiato opinione sono loro ad aver cambiato atteggiamento"

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