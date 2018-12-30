Sconcerti: “Fiorentina in Champions era solo un’eccezione. La sua dimensione è il sesto posto”

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico italiano, è intervenuto su RMC Sport durante il 'Live Show': "La Fiorentina, storicamente, si è sempre piazzata in media al 6° posto: poi con l'...

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico italiano, è intervenuto su RMC Sport durante il 'Live Show': "La Fiorentina, storicamente, si è sempre piazzata in media al 6° posto: poi con l'arrivo del Napoli è scesa di una posizione. Ha centrato la zona Champions con Montella e Prandelli perché è letteralmente scoppiata Milano e la Juventus si stava ricostruendo, ma sono state solo eccezioni. Ora la situazione è diversa: sono tornate le milanesi e sono cresciute le romane, come era normale che fosse".

Fonte: Tuttomercatoweb