Sconcerti: "Fiorentina, all'Inter mancano i ruoli. Non hanno un trequartista capace di cambiare passo"

Mario Sconcerti ha parlato a Tmw delle difficoltà dell'Inter, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "La Lazio, dopo Juventus e Napoli, è la squadra più completa. Sarebbe molto difficile...

A cura di Redazione Labaroviola 31 dicembre 2017 17:51

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