Sconcerti: "Fiorentina, all'Inter mancano i ruoli. Non hanno un trequartista capace di cambiare passo"
Mario Sconcerti ha parlato a Tmw delle difficoltà dell'Inter, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "La Lazio, dopo Juventus e Napoli, è la squadra più completa. Sarebbe molto difficile...
A cura di Redazione Labaroviola
31 dicembre 2017 17:51
Mario Sconcerti ha parlato a Tmw delle difficoltà dell'Inter, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "La Lazio, dopo Juventus e Napoli, è la squadra più completa. Sarebbe molto difficile migliorare la Lazio mentre all'Inter è chiaro che mancano alcuni giocatori. Più che altro ruoli che giocatori. Per esempio il trequartista, l'uomo che cambia passo".