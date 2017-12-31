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Sconcerti: "Fiorentina, all'Inter mancano i ruoli. Non hanno un trequartista capace di cambiare passo"

Mario Sconcerti ha parlato a Tmw delle difficoltà dell'Inter, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "La Lazio, dopo Juventus e Napoli, è la squadra più completa. Sarebbe molto difficile...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2017 17:51
Sconcerti: "Fiorentina, all'Inter mancano i ruoli. Non hanno un trequartista capace di cambiare passo" - Sconcerti
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Mario Sconcerti ha parlato a Tmw delle difficoltà dell'Inter, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "La Lazio, dopo Juventus e Napoli, è la squadra più completa. Sarebbe molto difficile migliorare la Lazio mentre all'Inter è chiaro che mancano alcuni giocatori. Più che altro ruoli che giocatori. Per esempio il trequartista, l'uomo che cambia passo".

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