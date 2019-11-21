Sconcerti: "Errore non vendere Chiesa. Pensiamo alla salvezza, Badelj e Pulgar mal assortiti"

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"È stato un errore non vendere Chiesa, il problema va risolto subito. Enrico ha sbagliato ad essere troppo chiuso su questa vicenda e la...

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"È stato un errore non vendere Chiesa, il problema va risolto subito. Enrico ha sbagliato ad essere troppo chiuso su questa vicenda e la società viola si aspettava che alla fine il ragazzo si decidesse a restare. L'obiettivo deve essere pensare ai 40 punti, poi al resto. Chiesa e Montella c'erano anche la scorsa stagione, abbiamo tanti giovani e i giocatori più esperti sono male assortiti. Basta vedere Pulgar e Badelj. Mi aspetto di più da Lirola"