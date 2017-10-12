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Sconcerti: "I Della Valle si stanno disfando della Fiorentina. Che senso ha parlare ora della cessione di Chiesa?"

Si parla di modello Atalanta, una squadra che lo scorso anno è arrivata tredicesima e due anni fa diciasettesima" così Sconcerti a Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 20:27
Sconcerti: "I Della Valle si stanno disfando della Fiorentina. Che senso ha parlare ora della cessione di Chiesa?" -
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Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Non ha senso adesso della cessione di Chiesa o meno, è importante non parlarne. Non so cosa succederà in futuro, ma il presente è questo campionato. I Della Valle si stanno liberando della Fiorentina, mi sembra che siamo in una fase anche avanzata di vendita. Non è un rapporto normale e non credo ci sia da fare molto. Parliamo di modello Atalanta, ma due anni fa è arrivata tredicesima, quello prima diciassettesima. Resta solo da aspettare, da vedere e da capire cosa succede. Nel mentre possiamo solo sperare di divertirci"

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