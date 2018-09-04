Labaro Viola

Sconcerti: "Corvino conosce bene il calcio. La Juventus? Troppo più forte delle altre"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Corvino non ha bisogno di essere rivalutato, è uno che conosce bene il calcio. Conoscere il calcio significa sbagliare un giocatore su tre. Ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 11:57
Sconcerti: "Corvino conosce bene il calcio. La Juventus? Troppo più forte delle altre" - Sconcerti
Sconcerti
News
Corvino
Juventus
Sconcerti
Condividi

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Corvino non ha bisogno di essere rivalutato, è uno che conosce bene il calcio. Conoscere il calcio significa sbagliare un giocatore su tre. Ci sono delle cose che appartengono alla storia e Corvino ha la sua".

Spende alcune parole anche sulle avversarie della Juventus: "Penso che siamo destinati a un campionato senza anti-Juve. Al netto del rendimento di Cristiano Ronaldo, la squadra bianconera è troppo più forte. Le altre non sono alla sua altezza".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok