Sconcerti: "Contraccolpo Napoli dopo l'eliminazione? Lo spero, ma restano superiori"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Contraccolpo Napoli in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions? Personalmente non mi dispiacerebbe, essendo tifoso viola ma...

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Contraccolpo Napoli in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions? Personalmente non mi dispiacerebbe, essendo tifoso viola ma non credo che possa accadere perché sono nettamente superiori alla squadra di Pioli".

Prosegue sempre sul Napoli: "Adesso gli azzurri dovranno fare un grande sforzo per un premio molto più basso, paradossalmente sarebbe stato meglio uscire da quarti nel girone. In campionato l’Europa League costerà la stessa fatica della Champions senza però avere lo stesso blasone e lo stesso premio".