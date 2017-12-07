Labaro Viola

Sconcerti: "Contraccolpo Napoli dopo l'eliminazione? Lo spero, ma restano superiori"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Contraccolpo Napoli in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions? Personalmente non mi dispiacerebbe, essendo tifoso viola ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 12:27
Sconcerti: "Contraccolpo Napoli dopo l'eliminazione? Lo spero, ma restano superiori" -
News
Napoli
Sconcerti
Condividi

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Contraccolpo Napoli in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions? Personalmente non mi dispiacerebbe, essendo tifoso viola ma non credo che possa accadere perché sono nettamente superiori alla squadra di Pioli".

Prosegue sempre sul Napoli: "Adesso gli azzurri dovranno fare un grande sforzo per un premio molto più basso, paradossalmente sarebbe stato meglio uscire da quarti nel girone. In campionato l’Europa League costerà la stessa fatica della Champions senza però avere lo stesso blasone e lo stesso premio".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok