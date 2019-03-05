Sconcerti clamoroso: "Non me ne frega niente di Ronaldo, anzi Juve merda" Il video
Il noto giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, si sfoga durante la trasmissione Il Bello Del Calcio mettendo in mostra la sua antipatia per la Juventus: “Ma a me non me ne freg...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2019 17:58
Il noto giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, si sfoga durante la trasmissione Il Bello Del Calcio mettendo in mostra la sua antipatia per la Juventus: “Ma a me non me ne frega niente della Juventus e di Ronaldo. E’ questo è un vantaggio. E lo dico qui: Juve merda ”.
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