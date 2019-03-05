Sconcerti clamoroso: "Non me ne frega niente di Ronaldo, anzi Juve merda" Il video

Il noto giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, si sfoga durante la trasmissione Il Bello Del Calcio mettendo in mostra la sua antipatia per la Juventus: “Ma a me non me ne freg...

Il noto giornalista ed ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, si sfoga durante la trasmissione Il Bello Del Calcio mettendo in mostra la sua antipatia per la Juventus: “Ma a me non me ne frega niente della Juventus e di Ronaldo. E’ questo è un vantaggio. E lo dico qui: Juve merda ”.

I tifosi bianconeri ne chiedono la radazione



