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Scomparsa Astori, ecco la perizia top secret del superconsulente: ad un passo dalla verità

La Nazione oggi in edicola afferma che ci troviamo ormai ad un passo verso la verità sulla morte di Davide Astori. Nei giorni scorsi - scrive il giornale - il procuratore capo di Firenze Giuseppe Crea...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 09:15
Scomparsa Astori, ecco la perizia top secret del superconsulente: ad un passo dalla verità - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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La Nazione oggi in edicola afferma che ci troviamo ormai ad un passo verso la verità sulla morte di Davide Astori. Nei giorni scorsi - scrive il giornale - il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo ha ricevuto la perizia necessaria a far luce sulle cause della scomparsa del capitano viola. Al momento sono top secret le conclusioni a cui è giunto il professor Domenico Corrado, superconsulente esperto in cardiomiopatie. Dall’esito di questo lavoro dipendono le scelte della procura, ora dinanzi a un bivio: continuare l’inchiesta per omicidio colposo, individuando eventuali responsabilità nella catena dei controlli sanitari, oppure archiviare.

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