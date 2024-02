Schwarz: “Firenze ha bisogno di successi, speriamo possano arrivare in questa stagione”

L’ex calciatore della Fiorentina, Stefan Schwarz, ha parlato dei suoi trascorsi in maglia viola e del suo rapporto con i tifosi. Le sue parole:

“Non tornavo a Firenze da 4-5 anni. Ho tanti bei ricordi, mio figlio è nato a Fiesole che è speciale. Rivedere amici e tifosi della Fiorentina è stato bello. Era una gran bella famiglia: abbiamo raggiunto alcuni obiettivi, come la Coppa Italia, e abbiamo fatto bene in campionato. Spero di aver dato un po’ di soddisfazione ai nostri tifosi”.

Ha poi parlato della Fiorentina del presente: “L’anno scorso la Fiorentina è stata un po’ sfortunata, poteva vincere la Conference. Ha un presidente ambizioso. Il mercato invernale è sempre molto complesso. Firenze è una piazza che ha bisogno di successi, speriamo possa riuscirci in questa stagione. Italiano è un bravo allenatore. L’atteggiamento da qui alla fine del campionato dev’essere quello di scendere in campo per vincere tutte le partite. Spero solo che i fiorentini possano tornare a godere di un successo come ai nostri tempi. Oggi i calciatori sono più atletici, nel nostro tempo c’era più personalità e carisma”.

