Schira: "Fonseca ha dato l'ok per venire alla Fiorentina. L'alternativa è Marcelino"

L'esperto di mercato Nicolo' Schira ha fatto il punto sulla panchina viola indicando come favorito Paulo Fonseca. Questo il tweet:

Paulo #Fonseca ha dato la sua disponibilità alla #Fiorentina che sta valutando con grande interesse e attenzione il tecnico portoghese. Al club viola piace molto anche #Marcelino (Athletic Bilbao). Fonseca ha il vantaggio ha di conoscere già il calcio italiano dopo 2 anni a Roma