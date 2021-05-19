Schira: "Fonseca ha dato l'ok per venire alla Fiorentina. L'alternativa è Marcelino"
L'esperto di mercato Schira conferma la nostra notizia, è Fonseca al momento il favorito
L'esperto di mercato Nicolo' Schira ha fatto il punto sulla panchina viola indicando come favorito Paulo Fonseca. Questo il tweet:
Paulo #Fonseca ha dato la sua disponibilità alla #Fiorentina che sta valutando con grande interesse e attenzione il tecnico portoghese. Al club viola piace molto anche #Marcelino (Athletic Bilbao). Fonseca ha il vantaggio ha di conoscere già il calcio italiano dopo 2 anni a Roma
BONUCCI E LUCCI SOTTO INCHIESTA, HANNO PROMESSO A CASTROVILLI E ALTRI GIOCATORI NAZIONALE E CONTRATTI MIGLIORI
https://www.labaroviola.com/bonucci-e-lucci-sotto-inchiesta-hanno-promesso-a-castrovilli-ed-altri-nazionale-e-contratti-migliori/140482/