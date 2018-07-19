SCHEDA e VIDEO: Ecco Gerson il nuovo esterno e potenziale crack per Pioli

ProfiloIl suo nome completo è Gerson Santos da Silva, ma è meglio conosciuto come Gerson, ed è nato a Rio De Janiero nel 1997. Il giovane ragazzo, fu prelevato dalla Fluminense nel 2016 con un’operazi...

Profilo

Il suo nome completo è Gerson Santos da Silva, ma è meglio conosciuto come Gerson, ed è nato a Rio De Janiero nel 1997. Il giovane ragazzo, fu prelevato dalla Fluminense nel 2016 con un’operazione che ha visto coinvolte le più grandi squadre d’Europa vedendo battere tutta la concorrenza da parte della Roma. Il costo dell'operazione fu molto alto, i giallorossi sborsarono ben 16 milioni di euro. Adesso però Gerson, chiuso dai fortissimi esterni dalla Roma, ha deciso di rimettersi in gioco a Firenze e Pioli lo aspetta a braccia aperte.

Caratteristiche tecniche

Talento indiscutibile da vero brasiliano doc e tanta qualità sono le sue particolari doti che lo hanno portato sotto la lente di osservazione di Sabatini, sino a Trigoria, alla corte di Spalletti prima e di Di Francesco poi. Dotato di grande dribbling e velocità la sua miglior partita nella Roma è stato proprio l'ultimo Fiorentina-Roma 2-4 dove il giocatore ha realizzato una splendida doppietta. Nato secondo punta è un jolly fantastico, infatti il suo ruolo naturale è adesso quello di esterno destro ma può giocare pure nel ruolo di terzino super offensivo. Nella sua prima stagione da professionista con la Fluminense ha messo a segno 1 gol e piazzato 4 assist per i compagni, ma le sue giocate ed i grandi margini di miglioramento fanno di lui un vero tesoretto. Nella Roma invece è riuscito solo a mettere a segno i due gol contro la Fiorentina, ma le poche volte che è entrato in campo ha sempre mostrato di essere molto talentuoso.

Video, le migliori giocate di Gerson ed i due gol alla viola





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Lorenzo Bigiotti