(SCHEDA E VIDEO) Conosciamo Zurkowski, centrocampista che Corvino vuole portare a Firenze

di Lorenzo BigiottiTorna di moda il nome di Szymon Zurkowski, classe 1997, attualmente con il Gornik Zarbze, club polacco della massima serie. Anche lui un giovanissimo, che gioca in mezzo al campo, c...

di Lorenzo Bigiotti

Torna di moda il nome di Szymon Zurkowski, classe 1997, attualmente con il Gornik Zarbze, club polacco della massima serie. Anche lui un giovanissimo, che gioca in mezzo al campo, con buone qualità, nel giro della nazionale Under 21. Andiamo a vedere le sue caratteristiche

Carriera in breve

Dopo la trafila nelle giovanili prima con il MOSiR Jastrzebie Zdroj e successivamente con il Gwarek Zabrze viene acquistato nel luglio del 2016 dal Górnik Zabrze con cui esordisce a livello di prima squadra che milita nella seconda serie polacca giocando 9 partite e realizzando anche un gol. Zurkowski milita anche nella Under 21 polacca con la qualeha giocato 5 partite. Nella stagione passata ha conquistato la promozione in Ekstraklasa e il posto da titolare avendo già giocato 34 partite segnando anche 2 gol.

Caratteristiche tecniche

E’ un buon recuperatore di palloni a centrocampo con una media a partita di 6,15 e nonostante la statura (185 cm) ha anche un buon dribbling. Si può adattare bene al centrocampo a tre della Fiorentina di Pioli. Potrebbe una soluzione interessante e un giocatore da crescere. Profilo molto interessante per la Fiorentina.

clicca per vedere un video di Zurkowski che calcia