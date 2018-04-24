SCANSARSI? FIRENZE HA DECISO. MA NON PARAGONIAMO DUE RIVALITÀ DISTANTI ANNI LUCE

Una cosa è chiara, certa, limpida. La Fiorentina domenica non si scanserà come qualcuno vuole far passare. Se perderà lo farà perché il Napoli è nettamente più forte, se prenderà punti è perché avrà f...

Una cosa è chiara, certa, limpida. La Fiorentina domenica non si scanserà come qualcuno vuole far passare. Se perderà lo farà perché il Napoli è nettamente più forte, se prenderà punti è perché avrà fatto sicuramente una grandissima partita.

Se qualcuno pensa il contrario è perché non conosce minimamente questo gruppo di giovani calciatori, questa piazza e questi colori.

Detto questo, non bisogna sparare su chi pensa che una sconfitta sarebbe indolore e sarebbe solo un grosso danno per la Juventus. La corsa per l'Europa League è durissima e il calendario non gioca a vantaggio dei viola.

Ma comunque, anche se il partito "Scansiamoci" esiste e supera anche il 30% sui social, il popolo viola ha deciso che non ci deve essere nemmeno il dubbio. Deve vincere la Fiorentina.

Ma le due rivalità non vanno paragonate come qualcuno sta facendo.

La storia viola è animata dalla grande rivalità con la Juventus. Una rivalità ricca di colpi bassi, di furti, di un campionato rubato e con una finale di Coppa Uefa da ufficio inchieste. Per non parlare per ultimi del caso Berbatov, della mitraglia sotto la Fiesole di Pogba e Tevez, o dei gestacci di Lichtsteiner, Conte o Morata. Grosse provocazioni e prese in giro come quella di Buffon prima della finale di Cardiff contro il Real Madrid dove ridendo diceva ai compagni bianconeri "Sarà come giocare contro la Juventus".

Se passiamo al tifo poi la storia non cambia, non c'è grande partita dove i tifosi juventini non dedicano un coro contro Firenze o la Fiorentina.

Insomma, la squadra di Pioli deve vincere e giocare fino alla morte, per inseguire un sogno anche nel segno di Astori. Ma il paragone tra queste due rivalità non esiste perché con il Napoli semplicemente rivalità non c'è.

L'episodio della finale di Coppa Italia è un qualcosa che sarebbe successo a prescindere contro qualsiasi avversario e che non ha avuto come destinatario la Fiorentina ma il palazzo del calcio e che, tra l'altro, ha lasciato un grande senso di rispetto tra le due tifoserie organizzate.

Detto questo, quella sceneggiata, perché di questa si è trattata, è una ferita apertissima nel cuore dei tifosi viola. Ma nulla a che vedere con la rivalità con la Juventus. Qualcuno questo forse lo ha dimenticato.

Flavio Ognissanti