Scambio di documenti tra Fiorentina e Genoa, giovedi Simeone sarà ufficialmente un giocatore viola
Ormai è fatta, giovedì ci sarà l'annuncio di Giovanni Simeone come nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto di cinque anni
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 21:57
Giovanni Simeone alla Fiorentina, affare fatto. Le due società sono allo scambio dei documenti, il giocatore arriva dal Genoa e firma un contratto quadriennale. Giovedì l'annuncio ufficiale e quindi il deposito del contratto. Il Cholito alla Fiorentina, ci siamo. Lo riporta Tuttomercatoweb.com