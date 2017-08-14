Scambio di documenti tra Fiorentina e Genoa, giovedi Simeone sarà ufficialmente un giocatore viola

Ormai è fatta, giovedì ci sarà l'annuncio di Giovanni Simeone come nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto di cinque anni

Giovanni Simeone alla Fiorentina, affare fatto. Le due società sono allo scambio dei documenti, il giocatore arriva dal Genoa e firma un contratto quadriennale. Giovedì l'annuncio ufficiale e quindi il deposito del contratto. Il Cholito alla Fiorentina, ci siamo. Lo riporta Tuttomercatoweb.com