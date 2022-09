Svolta storica per la classe arbitrale al femminila: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A. La direttrice di gara è stata designata per Sassuolo-Salernitana, gara valida per l’ottava giornata di campionato ed in programma domenica alle ore 15.00.

