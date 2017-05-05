Sassuolo-Fiorentina, saranno 800 i tifosi al seguito della squadra.
Benché la situazione attuale non sia delle più serene e rosee, è proprio in questi momenti che si vede l'attaccamento alla maglia e la voglia di non mollare mai, di esserci sempre. La pensano esattame...
Benché la situazione attuale non sia delle più serene e rosee, è proprio in questi momenti che si vede l'attaccamento alla maglia e la voglia di non mollare mai, di esserci sempre. La pensano esattamente così i circa ottocento seguaci viola che domenica si recheranno a Reggio Emilia per dare il giusto supporto alla squadra. Un gesto sicuramente molto nobile che si spera abbia le sue ripercussioni sul campo, laddove conta e dove bisogna fare la differenza. Onore dunque agli ottocento 'mai domi' che non abdicheranno neanche stavolta.