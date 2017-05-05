Sassuolo-Fiorentina, saranno 800 i tifosi al seguito della squadra.

Benché la situazione attuale non sia delle più serene e rosee, è proprio in questi momenti che si vede l'attaccamento alla maglia e la voglia di non mollare mai, di esserci sempre. La pensano esattame...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2017 19:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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