Per Sassuolo-Fiorentina c'è Gavillucci. Giallatini e Gava gli assistenti

Al "Mapei Stadium" il fischio d'inizio è fissato per le ore 15

Ufficializzate le designazioni arbitrali per la 35^ giornata del campionato di Serie A che, fra le altre, vedrà la Fiorentina far visita al Sassuolo di Eusebio Di Francesco. La partita del "Mapei Stadium" sarà diretta da Claudio Gavillucci della sezione di Latina, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Gava. La sestina arbitrale sarà completata dai due addizionali Fabbri e Saia e dal IV uomo Tasso.