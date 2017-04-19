Il Sassuolo farà di tutto per trattenere Di Francesco. A fine mese l'incontro decisivo

La Fiorentina è la più interessata all'allenatore del Sassuolo che però non sembra intenzionato a privarsene

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pare che il Sassuolo, ed in primis il patron Squinzi, non abbia alcuna intenzione di lasciare partire l'attuale allenatore Eusebio Di Francesco. Sembra infatti che l'incontro tra il tecnico e la società, in programma per la fine del mese, sarà l'occasione decisiva per convincere Di Francesco a rinunciare alle lusinghe delle altre squadre - su tutte la Fiorentina - e proseguire la sua avventura in Emilia.